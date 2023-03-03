Мир 03 марта 2023, 02:37 СК расследует жестокое обращение с российскими военными в украинском плену Пресс-служба Следственного комитета

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Следственный комитет приступил к расследованию фактов жестокого обращения с российскими военными, попавшими в украинский плен. Речь идет о том, что пленные содержались на холоде без теплой одежды, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

«Следственный комитет даст процессуальную оценку каждому незаконному акту в отношении российских военнопленных и примет исчерпывающие меры к привлечению виновных к ответственности», — говорится в заявлении СКР.

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О том, что российских военных содержали в украинском лагере «Запад-1» на холоде без теплой одежды, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. Такое обращение привело к серьезному ухудшению здоровья россиян даже без применения физических пыток.

При этом в УВКПЧ ООН уже выражали обеспокоенность в адрес главы Минобороны Украины из-за жестокого обращения с российскими военнопленными. Киев предупредили, что мониторинговая комиссия по правам человека фиксирует и сообщает о нарушениях международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что российские военные возвращаются из украинского плена с «букетом» хронических заболеваний, выбитыми зубами и поломанными пальцами. С первых дней попадания в плен они подвергаются пыткам, физическому насилию