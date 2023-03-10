Мир 10 марта 2023, 16:56 СК проверит 10 американцев на причастность к созданию биооружия на Украине Минобороны: СК проверит причастность более 10 граждан США к созданию биологического оружия Пресс-служба Следственного комитета

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Следственный комитет России проверяет более 10 граждан США и некоторых должностных лиц Минобороны Украины на причастность к созданию биологического оружия. Есть сведения более чем о 100 участникам биологических программ двойного назначения, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он также дополнил список имен участников этих программ. Кириллов напомнил, что раньше российское оборонное ведомство уже сообщало о некоторых участниках, среди них оказались должностные лица Минобороны США, представители американских биотехнологических корпораций и подрядных организаций Пентагона. Теперь перечень пополнился представителями государственных институтов и частных компаний Украины.

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В их числе — начальник санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Сергей Моргун, руководитель Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита, заведующий референс-лабораториями этого центра Ирина Демчишина.

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