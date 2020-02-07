СК попросил арестовать замначальника Генштаба по делу о хищении более 6,5 млрд рублей

Военные следователи просят отправить под арест замначальника Генштаба ВС РФ Халила Арсланова. Его обвиняют в крупном мошенничестве. Речь идет о миллиардах рублей.

«Следствие намерено ужесточить Арсланову меру пресечения и просит суд заключить его под стражу», — рассказал адвокат генерала Антон Антонов. Его процитировал ТАСС.

Прошение об аресте уже поступило в суд. При этом Антонов не подтвердил новость о задержании Арсланова. По словам адвоката, военный сам пришел в суд.

По данным следствия, Арсланов замешан в хищении денег АО «Воентелеком». СК считает, что он похитил 6,5 миллиарда и 191,5 миллиона рублей при заключении контракта по обслуживанию и ремонту военной техники. Дело открыли в 2013 году, обвинения военному выдвинули в октябре 2019-го. В декабре прошлого года в СМИ появились сообщения об аресте имущества Арсланова.

Генерал является замглавы Генштаба ВС РФ. Сейчас он в отпуске и фактически не выполняет свои обязанности. Арсланов находится под подпиской о невыезде.