СК отправил специалистов в Ростов-на-Дону для расследования преступлений ВСУ

Следователей и криминалистов отправили в Ростов-на-Дону для расследования преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Такое поручение дал председатель СК России Александр Бастрыкин.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил <…> принять исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории Донбасса», — сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты должны будут собрать показания пострадавших от действий украинских военных, а также пообщаться со свидетелями. Затем они сформируют доказательную базу, которая поможет привлечь к ответственности всех виновных.

Как отметили в пресс-службе, в Ростовской области создан штаб СКР. Его основной задачей является сбор доказательств преступлений ВСУ на территории Донбасса.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков. Вечером 18 февраля в Донбассе началась эвакуация местных жителей.