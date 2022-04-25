СК изучит подготовку провокации против российских военных в Лисичанске

Следственный комитет России обратится в Минобороны, чтобы получить информацию о готовящейся провокации для дискредитации российских военнослужащих в Лисичанске. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

«Следственный комитет России изучит данную информацию с целью установления лиц, причастных к организации провокаций, и последующей дачи уголовно-правовой оценки их действиям» — рассказали в ведомстве.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что сотрудники СБУ вместе со спецслужбами Великобритании готовят провокацию в Лисичанске. Для этого в город приехали представители украинских и западных СМИ, которые до этого занимались фото- и видеосъемками в Буче.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщали, что на химических и биологических объектах Украины возможны провокации со стороны киевского режима. Также есть данные о подготовке ударов по хранилищу радиоактивных отходов в Каменском. Сотрудники Следственного комитета намерены изучить полученную информацию в рамках расследуемых уголовных дел о преступлениях украинских властей.