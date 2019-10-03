СК и RT вместе расскажут о военных преступлениях на Украине

В ДНР назвали сроки отвода сил Подробнее

Следственный комитет России и СМИ запустили совместный мультимедийный проект. На сайте сотрудники будут размещать новостные заметки, фотографии и видеоролики. Кроме того, в Донбасс поедут журналисты RT, чтобы провести собственное расследование и поделиться историями свидетелей преступлений против мирных граждан.

В последние пять лет возбуждено более 280 уголовных дел из-за использования запрещенных средств и методов ведения войны на Украине. Такие данные привел СК. Сотрудники комитета допросили более 143 тысяч очевидцев, а более 20 тысяч местных жителей признали потерпевшими, среди них свыше двух тысяч — дети.

К ответственности за это время привлекли 76 человек. Наказание могут получить и 20 должностных лиц из числа высшего командования Вооруженных сил Украины.

Вооруженный конфликт на Донбассе начался в 2014 году. По данным ООН, на востоке Украины погибли более трех тысяч мирных жителей.