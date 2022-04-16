СК допросит пойманного в Мариуполе британского наемника

Российские военные поймали британского наемника в Мариуполе. Теперь мужчине придется ответить на вопросы Следственного комитета РФ.

«Следствие обязательно допросит очередного наемника, пойманного в Мариуполе. Шон Питер — английский наемник, служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ штурмовик, сейчас находится в плену. Это второй англичанин, пойманный в Мариуполе», — сообщило ведомство.

Информация о задержании Питера ранее появилась в Telegram-канале «Репортер Руденко V». Также об участии иностранца в военных действиях на Украине писали британские журналисты. По их сведениям, Питеру 48 лет. Мужчина служил в Королевском английском полку. В марте он заявлял, что на Украине творится хаос, но не стал сообщать свое точное местонахождение.

Первым сдавшимся в плен в Мариуполе британским наемником стал Эйден Эслин. Он воевал в Ираке и Сирии вместе с подразделениями курдов. Мужчину дважды арестовывали в Великобритании, где его подозревали в терроризме. В итоге Эслин уехал на Украину и стал воевать за страну.