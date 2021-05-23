СК Белоруссии завел дело после экстренной посадки самолета в Минске

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании самолета авиакомпании Ryanair, экстренно приземлившегося в аэропорту Минска. Об этом пресс-служба ведомства написала в Telegram-канале.

«По данному факту Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения», — говорится в сообщении.

На месте работала саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа. Специалисты не обнаружили взрывных устройств.

По данным следствия, днем 23 мая поступила информация о минировании самолета с сообщением Афины — Вильнюс. Для проверки полученной информации пилоты посадили воздушное судно в национальном аэропорту Минск. На борту находились 123 человека, их разместили в национальном аэропорту Минска, где они проходят досмотр. Решение о вылете примет командир воздушного судна после окончания всех необходимых процедур. Истребитель МиГ-29 сопроводит самолет до границы.

По данным Telegram-канала «Пул Первого», президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил развернуть и посадить самолет, как только узнал о возможной угрозе для пассажиров.

Известно, что на борту воздушного судна был основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. В Белоруссии канал признан экстремистским, а его владелец объявлен в розыск.