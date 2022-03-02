СК Белоруссии возбудил уголовное дело из-за изъятия пяти фур с продуктами на Украине

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после конфискации пяти белорусских грузовых фур с продуктами на таможенном посту Украины. Об этом он сообщил на своем официальном сайте.

«Проводятся следственные действия. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются», — отмечается в сообщении ведомства.

Следствие сообщило, что 24 февраля на таможенном посту «Доманово» в Волынской области Украины люди в военной форме без опознавательных знаков подошли к водителям белорусских фур и, угрожая огнестрельным оружием, потребовали отдать им ключи и покинуть Украину своим ходом.

Общая сумма понесенного ущерба составляет не менее 200 тысяч евро.

Ранее официальный представитель НАТО Джон Кирби сообщил, что у Альянса нет официально подтвержденных данных о том, что белорусские военные участвуют в специальной военной операции на Украине вместе с Россией.

Президент республики Александр Лукашенко заявил, что средства ПВО Белоруссии приведут в готовность, чтобы не дать ударить в спину российским войскам.