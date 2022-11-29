Мир 29 ноября 2022, 23:22 СК Белоруссии сообщил о снижении активности экстремистов в республике Глава СК Белоруссии Гора: активность экстремистов упала, преступность перешла в интернет Pxhere

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В Белоруссии наблюдается серьезное снижение активности со стороны экстремистов в последнее время. Об этом сообщил председатель Следственного комитета республики Дмитрий Гора в интервью каналу «Беларусь 1».

«Активность экстремистов значительно упала», — отметил он.

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Гора пояснил, что еще в 2020–2021 годах многие преступления относились к уличным. Речь идет о сопротивлении правоохранителям и массовым беспорядкам. Сейчас же, по словам главы СК республики, преступность перешла в интернет. Он подчеркнул, что в Сети часто фиксируют оскорбления, угрозы и сообщения о ложных минированиях. В интервью Гора добавил, что на сегодняшний день около 70% совершенных в 2022 году преступлений следователи уже раскрыли.

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что в интернете содержится много лжи и обмана. Он отметил, что в Сети ничему нельзя доверять, и призвал проверять любые данные. Современные технологий вышли на новый уровень, поэтому информационные атаки, по словам главы государства, уже доказали свою эффективность.