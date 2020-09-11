СК Белоруссии проверит сообщения о применении насилия к участникам протестов

Следственные органы Белоруссии проверят сообщения о том, что милиция и ОМОН применяли насилие к участникам уличных протестов. Результаты предоставят заявителям.

«По поступающим в подразделения СК сообщениям и заявлениям граждан о незаконном применении сотрудниками правоохранительных органов физической силы и специальных средств проводятся проверки, о результатах которых заявители будут уведомлены в установленном порядке», — сообщили представители СК оппозиционеру Павлу Латушко, который отправил запрос в ведомство.

При этом на запрос самого Латушко СК отвечать не намерен, так как он не указал конкретных имен и совершенных ими преступлений. Письмо с ответом Следственного комитета оппозиционер опубликовал в своем Telegram-канале.

Протесты в Белоруссии начались сразу после объявления предварительных итогов выборов президента страны. В первые дни происходили столкновения между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов. Теперь же все проходит достаточно мирно.