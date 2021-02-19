СК Белоруссии отказался заводить дело по первому погибшему на протесте

Уголовного дела по факту смерти жителя Минска Александра Тарайковского не будет, так как силовики действовали в рамках своих полномочий. Как сообщило БелТА, с таким заявлением выступил председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич.

Тарайковский погиб 10 августа 2020 года в ходе несанкционированной протестной акции. По версии следователей, мужчина был пьян и, отделившись от толпы, направился в сторону сотрудников правоохранительных органов. На их требования остановиться он не реагировал.

«Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей», — заявил Носкевич. По его словам, силовики не знали его мотивов и опасались, что у него есть взрывчатые вещества.

«Сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие», — пояснил глава белорусского СК.

Он подчеркнул, что силовики стреляли не для поражения, а только для остановки шедшего на них мужчины.

«В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия», — резюмировал Носкевич.

Он подчеркнул, что силовики имели право на применение нелетального оружия для предотвращения возможных последствий. Это им разрешает закон.

Изначально МВД Белоруссии заявило, что Александр Тарайковский хотел бросить взрывное устройство в толпу силовиков, но бомба сдетонировала у него в руке. После того, как в СМИ появились фотографии и видео с места событий, на которых можно увидеть, что в руках у протестующего ничего не было, версия поменялась. Правоохранители признали, что против Тарайковского применили нелетальное оружие.

Занимавший пост министра внутренних дел Юрий Караев заявил, что он не знает причин смерти Тарайковского, так как не работает следователем. Первого убитого в ходе протестных акций в Белоруссии похоронили 15 августа.

Несанкционированные протесты начались в Белоруссии в ночь после президентских выборов, на которых, согласно данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Первые дни акции перерастали в беспорядки и противостояние с сотрудниками ОМОН. В результате задержали более шести тысяч человек, несколько сотен участников, в том числе 120 сотрудников милиции, получили травмы.