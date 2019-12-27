Сюткин выпустил клип в память об ушедших в 2019 году знаменитостях

Музыкант Валерий Сюткин посвятил песню и клип «Время не проведешь» знаменитым людям, которые ушли из жизни в 2019 году. Видео появилось в Instagram артиста.

«Посвящается тем, кого мы потеряли в 2019 году», — написал Сюткин.

В черном-белом видео показаны портреты ушедших в 2019 году людей. Среди них Сергей Доренко, Элина Быстрицкая, Владимир Этуш, Алексей Булдаков, Марлен Хуциев, Сергей Юрский, Георгий Данелия, Марк Захаров, Галина Волчек.

Последняя потеря этого года — художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек. Она умерла 26 декабря на 87-м году жизни. Совсем недавно, 19 декабря, Галина Борисовна отпраздновала свой 86-й день рождения, а спустя четыре дня попала в больницу с воспалением легких.

Прощание с Волчек пройдет 29 декабря в театре «Современник», ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

Валерий Сюткин записал композицию «Время не проведешь» вместе с гитаристом Николаем Девлет-Кильдеевым еще в 2018 году. Тогда музыканты вспомнили знаменитостей, которые умерли в том году.