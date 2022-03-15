«Сюрреализм киевского режима»: Захарова высказалась о возбуждении против нее дела на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала возбуждение уголовного дела против себя на Украине сюрреализмом киевского режима. Такое сравнение она привела из-за того, что в этот же день в Донецке при ударе украинских военных погибли мирные жители.

«Как же это символично — в день убийства вооруженными силами Украины 20 мирных граждан в Донецке. Сюрреализм киевского режима», — написала Захарова в Telegram-канале.

В понедельник, 14 марта, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о возбуждении уголовных дел против главкома ВКС РФ Сергея Суровикина и директора департамента информации МИД РФ Марии Захаровой, отметило РИА «Новости».

В начале марта суд на Украине заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова. Его, как заявила Венедиктова, заподозрили в посягательстве на территориальную целостность страны. Украинский генпрокурор тогда уточняла, что режиссера могут задержать во время пересечения границы практически любой цивилизованной страны.

После этого стало известно, что уголовное преследование на Украине грозит также российскому певцу Олегу Газманову. Правоохранители получили ордер на его заочный арест.