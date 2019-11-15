Сивохо предложил выплатить компенсации жителям Донбасса

Киев должен вернуть пенсии жителям Донбасса, а еще выплатить им деньги за утраченное жилье. С таким заявлением выступил советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Сивохо.

«Наша цель — это диалог, примирение людей, а не разжигание конфликта, как это делала старая власть», — заявил политик.

С этими словами он выступил на втором международном форуме по Донбассу в Киеве, сообщило РИА ФАН.

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Кроме того, Сивохо обсудил информационную политику властей Украины по отношению к жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он уверен, что Киев обязан забыть о штампе «сепары — укры». Благодаря этому граждан можно будет вернуть «ментально».

Украинцы раскритиковали предложение советника секретаря и назвали Сивохо «предателем национальных интересов».

«Прошу прощения, хочу спросить еще раз! Вы точно советник СНБО Украины? Вы с Марса!», «Вы вообще понимаете, что вы пишете и говорите?!» — написали они в соцсетях.

Некоторые даже предложили Сивохо перебраться в родной Донецк.