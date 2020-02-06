    06 февраля 2020, 14:38

    Сивохо обвинил Раду в цинизме и саботаже

    Ирина Нагайникова

    Советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо заявил, что депутаты Верховной рады саботируют политику президента страны Владимира Зеленского, сообщила «Газета.ru».

    Ранее 314 депутатов Рады проголосовали против принятия закона о пенсиях для жителей Донбасса.

    «Верх цинизма! Саботаж политики президента! Наш президент — человек, который с первого дня борется за наших людей на неподконтрольной территории», — написал Сивохо в Facebook.

    Он назвал курс Зеленского политикой примирения и отметил, что нынешние пенсионеры Донбасса платили в украинский бюджет налоги в течение всей жизни и рисковали жизнью при работе на вредных производствах.

    «Горняки, металлурги, медики, учителя… Они Заработали право получать пенсию! Опомнитесь, Слуги!», — призвал Сивохо.