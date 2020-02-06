Сивохо обвинил Раду в цинизме и саботаже
Советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо заявил, что депутаты Верховной рады саботируют политику президента страны Владимира Зеленского, сообщила «Газета.ru».
Ранее 314 депутатов Рады проголосовали против принятия закона о пенсиях для жителей Донбасса.
«Верх цинизма! Саботаж политики президента! Наш президент — человек, который с первого дня борется за наших людей на неподконтрольной территории», — написал Сивохо в Facebook.
Он назвал курс Зеленского политикой примирения и отметил, что нынешние пенсионеры Донбасса платили в украинский бюджет налоги в течение всей жизни и рисковали жизнью при работе на вредных производствах.
«Горняки, металлурги, медики, учителя… Они Заработали право получать пенсию! Опомнитесь, Слуги!», — призвал Сивохо.