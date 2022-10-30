Ситуацию вокруг Украины сравнили с Карибским кризисом | 360°

Мир 30 октября 2022, 14:24 Ситуацию вокруг Украины сравнили с Карибским кризисом Глава МИД Лавров указал на признаки Карибского кризиса в ситуации вокруг Украины Публичное достояние

Читать 360tv в

Ситуация вокруг Украины обрела схожие черты с Карибским кризисом, когда непосредственная угроза безопасности страны возникла близко к границе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документального фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса», который опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что сегодняшняя накачка странами Запада Украины всеми видами оружия напоминает ситуацию 1962 года, когда в Турции разместили ракеты средней дальности. Главное отличие заключается в том, что тогда лидеры Советского Союза и США Никита Хрущев и Джон Кеннеди нашли в себе силы и мудрость договориться.

Реклама

«Сейчас со стороны Вашингтона и его сателлитов такой готовности в России пока не видят. Примеров масса. Можно начать с того, что появившийся шанс на переговоры, который материализовался в конце марта на встрече в Стамбуле, разрушен. Сейчас мы можем это утверждать — по прямому указанию Вашингтона», — подчеркнул Лавров.

Реклама

Министр добавил что Россия со своей стороны всегда готова к диалогу для снятия напряженности, но в переговорах должны учитываться ее интересы.

«Если к нам будут обращаться с какими-то реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и уважения интересов друг друга, <…> конечно же, за нами дело не станет, как это было всегда в прошлом», — заявил Лавров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что основой для переговоров Путина и Байдена может стать желание США услышать и понять беспокойство и озабоченность, о которых неоднократно говорила Россия.