Мир 01 апреля 2023, 16:38 Ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры назвали моментом истины для Украины Экс-посол Мирошник назвал моментом истины для Украины ситуацию с Киево-Печерской лаврой РИА «Новости»

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Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры станет для украинского народа моментом истины. Об этом ТАСС сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Для украинцев настал момент истины, час „Ч“: согласны ли они ползти к бесовскому карлику на коленях или же встанут на защиту собственных ценностей», — заявил он.

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Мирошник предположил, что Владимиру Зеленскому не нужна такая громкая огласка ситуации с лаврой.

«Для него подошло бы изгнание православных из храмов без возмущений и тихо. Без демонстрации всему миру, что диктатор пошел против традиционной веры с дубиной наперевес, против тысячелетней истории православия на Руси», — сказал он.

Бывший посол подчеркнул, что украинские власти выбрали время, когда можно завершить процесс «оскотинивания» своего народа, игнорируя нормы совести, морали и права.

«Их лишили истории и языка, осталось лишь забрать веру, чтобы народ превратился в стадо. Потом его можно гнать на скотобойню. Зеленский в ситуации с лаврой использует любые методы — до посадок, арестов, убийств лидеров и разгона», — заключил Мирошник.

Утром в субботу стало известно о задержании наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла по подозрению в работе на Россию и разжигании межрелигиозной вражды. Священнослужителя заключили под домашний арест.