Ситуацию в Тунисе прокомментировали в МИД

В МИД РФ прокомментировали политическую обстановку, сложившуюся в Тунисе. Заявление опубликовали на сайте министерства, написал RT.

В Тунисе прошли массовые акции протеста, после которых президент объявил о приостановке деятельности парламента и об отставке премьер-министра страны Хишама Машиши, а также лишил неприкосновенности всех депутатов.

По информации российского МИД, в Тунисе сохраняется спокойная обстановка, а вся исполнительная власть временно сосредоточена в руках президента.

В министерстве выразили надежду на то, что конфликт в Тунисе будет урегулирован в правовом поле, получится сохранить дружественные отношения между странами. Россиян, находящихся в Тунисе, попросили соблюдать осторожность.