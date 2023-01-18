Мир 18 января 2023, 18:01 Ситуацию в России сравнили «реминисценцией» 1990-х годов Bloomberg: ситуацию в России под санкциями можно сравнить с «реминисценцией» 1990-х годов РИА «Новости»

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Ситуацию в России, находящейся под большим количеством западных санкций, можно назвать «реминисценцией» 1990-х годов, написало агентство Bloomberg. Автор материала обратил внимание, что обстановку сравнивают с советским периодом, но такие аналогии не верны.

В 1990-х годов после развала СССР потребители и предприниматели начали искать новые пути для решения экономических проблем. В нынешних реалиях, как полагает Bloomberg, в России происходит аналогичная ситуация, но причиной стали санкции.

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Агентство привело в качестве примера организацию новых логистических цепочек товаров и продукции через соседние страны. Другой пример — бизнес сестер из Москвы, которые организовали поставку спортивного снаряжения из Китая.

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Отдельно Bloomberg отметил и замену ушедших из России международным брендам. Некоторые компании продолжили работать на российском рынке под новыми названиями.

Вместе с тем, по оценке агентства, санкции все же принесли проблемы экономике страны. Агентство указало на возможное сокращение внутреннего валового продукта на 2,5% в 2023 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что экономика страны показала тенденцию к росту и поручил закрепить это. Он отметил, что в течение 2022 года звучали самые разные пессимистичные прогнозы по ВВП, однако по факту по итогам года он снизился только на 2,5%.