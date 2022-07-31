Нынешнее положение дел в Германии можно сравнить с разрухой 1990-х, когда объединились ГДР и ФРГ, считает корреспондент Кристоф Бурдуазо. Такое мнение он высказал в материале для Liberation.

«Крупнейшая экономика Европы начала стагнировать и находится на грани рецессии», — пояснил немецкий автор.

Экономический кризис отразился на потребительском спросе, а также на деловом климате. Каждая шестая компания в Германии сократила объемы производства, подчеркнул Бурдуазо.

По его мнению, власти опасаются массовых протестов из-за роста тарифов на газ. Это также вызывает беспокойство у соседних государств, чья экономика связана с Германией.

Инфляция в Европе, а также стагнация экономики стали следствием антироссийских санкций. В Кремле не раз предупреждали Брюссель, что экономические ограничения — это обоюдоострый меч, который ударит по тем, кто их ввел.