15 декабря 2023, 16:26
Ситуацию в экономике Китая назвали ужасной
Аналитики Bloomberg: экономическая активность Китая ослабла
Экономическая активность Китая снижается, а слабый спрос и кризис на рынке недвижимости мешают восстановлению экономики. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков.
Китайские власти объявили, что в ноябре 2023 года производство и розничная торговля в КНР выросли. Однако показатели сравнивали с данными 2022 года, когда эти сферы страдали от последствий пандемии, указало Bloomberg.
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По словам специалистов, если сравнивать с более общими цифрами, экономика Китая в ноябре ослабла. Розничные продажи в прошлом месяце снизились на 1,9% по сравнению с октябрем, сообщил руководитель отдела экономики Китая в инвестбанке Macquarie Group Ltd Ларри Ху.
Главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону S&P Global Ratings Луис Куйс заявил, что темпы роста розничных продаж, промышленного производства и инвестиций в основной капитал по всем направлениям в ноябре снизились, если сравнивать с показателями 2019 года.
«Очевидно, необходимо сделать больше, учитывая, насколько ужасна ситуация», — отметил Куйс.
Первый зампредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов ранее сообщил об увеличении товарооборота между Россией и Китаем. Член верхней палаты парламента отметил, что в КНР сидят грамотные экономические планировщики.
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