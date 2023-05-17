Мир 17 мая 2023, 15:40 Ситуацию в Артемовске назвали катастрофической для ВСУ NYT: украинские солдаты назвали ситуацию в Артемовске катастрофической Официальный сайт президента Украины

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Ситуация в Артемовске стала такой катастрофической для Вооруженных сил Украины, что командование направляет в город исключительно добровольцев. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на слова военнослужащих ВСУ.

«Украинские солдаты заявили, что ситуация внутри города стала настолько катастрофической, что их командиры присылают только добровольцев», — отметили авторы издания.

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Как сообщил один из украинских военнослужащих, каждый, кто входит в Артемовск, должен понимать, что может больше не выбраться оттуда. Другой солдат ВСУ назвал пребывание в этой локации безумием. Он заявил, что город никогда не перестают обстреливать.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА «Новости», что украинская армия продолжает стягивать силы под Артемовск. По его словам, несмотря на это, численность подразделений ВСУ почти не увеличилась, поскольку противник несет большие потери.