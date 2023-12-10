Мир 10 декабря 2023, 14:39 Ситуацию со здравоохранением в Газе назвали катастрофической Глава ВОЗ Гебрейесус назвал катастрофической ситуацию со здравоохранением в Газе Keystone Press Agency / Global Look Press

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Ситуация со здравоохранением в секторе Газа ухудшилась до катастрофической. Об этом агентству Reuters сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

По его словам, для распространения смертельных заболеваний в палестинском анклаве сейчас сложились идеальные условия.

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«У меня нет слов, чтобы описать ситуацию со здравоохранением в Газе и гуманитарной обстановкой в Газе, она катастрофическая», — сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что в анклаве возможности здравоохранения сократились примерно на две трети, тогда как потребности в ней резко увеличились.

В ноябре представители организации эвакуировали 31 младенца из госпиталя «Аш-Шифа» в секторе Газа. Речь идет о недоношенных детях, куда конкретно их отправили, в ВОЗ не уточняли. Кроме того, медицинское учреждение покинули остальные пациенты и персонал.