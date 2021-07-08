Ситуацию с признанием «Спутника V» в Европе оценили в Кремле

Если убрать политические предубеждения, то российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в Европе признают. Сложная и кропотливая работа по сертификации препарата в ЕС продолжается. Об этом заявил глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков.

«Признание вакцины в каждой стране осуществляется по определенному алгоритму действий. <…> Безусловно, мы выступаем против политизации этой области, против того, чтобы там действовали какие-то лоббисты, и против недобросовестной конкуренции», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что в этом вопросе необходим конструктивный диалог. По словам Пескова, ковидная дискриминация из-за документальной разницы неприемлема для любого демократического общества.

Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что процесс сертификации российской вакцины от SARS-CoV-2 в Европе не имеет никакого отношения к политике. Дипломат выразил уверенность, что он закончится «рационально и непредвзято».