По его словам, другие страны опасаются выносить тему на обсуждение в ООН, так как разговор может сложиться не в их пользу.

«Если бы они хотели, то давно бы уже вынесли. Но каждый раз, когда мы обсуждаем „химию“ (проблему химического оружия — прим. ред.), в том числе сирийскую, они эту тему по касательной затрагивают. <…> Хотят вынести — пусть выносят. Мы, может, сами вынесем — это будет разговор для них не очень лицеприятный», — подчеркнул Небензя.

Дипломат добавил, что Россия не пытается уйти от обсуждения ситуации с Навальным, хотя ей постоянно это приписывают. Москва по-прежнему ждет от Берлина информации по этому вопросу. На прошлой неделе Генпрокуратура России получила ответ Германии на свой запрос, но в нем не было ничего конкретного.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета Томск — Москва. Лайнер экстренно приземлился в Омске, и впавшего в кому мужчину отправили в реанимацию. Через два дня семья перевезла его в берлинскую клинику «Шарите». Немецкое правительство заявило, что в организме россиянина якобы нашли следы боевого отравляющего вещества «Новичок».

После этого Евросоюз ввел антироссийские санкции.