Мир 18 февраля 2023, 07:21 Ситуацию с массовой стрельбой в США сочли «эпидемией» насилия Президент США Байден заявил об «эпидемии» насилия после стрельбы в Миссисипи РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден заявил об «эпидемии» насилие с применением оружия после стрельбы в Миссисипи. Заявление американского лидера распространил Белый дом.

Он подчеркнул, что за 48 дней 2023 года США уже пережили 73 случая массовой стрельбы и призвал принять меры для борьбы с этим явлением.

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«Мыслей и молитв недостаточно. Насилие с применением огнестрельного оружия — это эпидемия, и конгресс должен действовать уже сейчас», — сказал Байден.

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Глава государства призвал к реформе закона об оружии, основанной на здравом смысле. По мнению президента, она должна включать требование проверять все продажи вооружений. Байден запретил о необходимости запрета штурмового оружия и магазинов большого объема.

Ранее в результате нескольких случаев стрельбы в штате Миссисипи погибли шесть человек.

В ноябре 2022 года десять человек погибли при стрельбе в магазине Walmart в США. Стрелок был одним из менеджеров.