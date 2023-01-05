Мир 05 января 2023, 23:39 Ситуацию с газом в Германии назвали стабильной Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало к экономии газа в стране РИА «Новости»

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Федеральное сетевое агентство Германии поделилось оценкой вероятности дефицита газа в стране нынешней зимой. Об этом сообщил ТАСС.

В ведомстве сообщили, что газоснабжение в ФРГ остается стабильным, а наполненность хранилищ составляет 90,72%. Поэтому энергобезопасность стране гарантирована.

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«Агентство расценивает нынешнюю ситуацию как менее напряженную, чем в начале зимы. Дефицит газа становится все более маловероятным», — говорится в сообщении.

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Однако частных потребителей и предприятия уже призвали начать экономить газ. По данным регулятора, нужно сэкономить за зиму 20% от средних объемов потребления в последние годы.

Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что повышение стоимости на газ тало новым стандартом жизни в стране. С его слов, в Германии уже видно разницу в стоимости газа, закупаемого через терминалы СПГ и голубым топливом, который поступал по трубам из России.

Вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики считает, что Германия неспособна решить вопрос с энергетическим кризисом, поэтому ей грозит статус «неблагополучного государства — банкрота».