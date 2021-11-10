Ситуацию с дефицитом мяса в России прокомментировали в Национальном союзе мясопереработчиков

Член Национального союза мясопереработчиков Сергей Шмелев рассказал о дефиците мяса в России. Об этом сообщила Lenta.ru.

Он уточнил, что предложение тарифных квот на ввоз в Россию говядины и свинины должно снизить цены. Также Шмелев объяснил, что дефицит связан с африканской чумой свиней и птичьим гриппом.

«Вторая причина — экспорт. В одном только Вьетнаме прописано порядка 50 наших поставщиков, производителей свинины. Ну и плюс, конечно, инфляция тоже сыграла свою роль в росте цен», — добавил он.