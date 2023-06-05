05 июня 2023, 10:43
Ситуацию с бомбоубежищами в Киеве назвали критической
Украинский министр Камышин назвал критической ситуацию с бомбоубежищами в Киеве
В Киеве сложилась критическая ситуация с бомбоубежищами, заявил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин. Итоги ревизии укрытий он представил в Telegram.
По словам Камышина, по итогам второго дня работы комиссии по ревизии укрытий удалось проверить треть объектов.
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«Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова», — констатировал он.
В общей сложности в Киеве проверили 1849 бомбоубежищ, 242 оказались закрытыми, а 596 — не готовыми к использованию.
По данным местного издания «Страна», жители ранее высказали претензии мэру украинской столицы Виталию Кличко, указав, что проблема с закрытыми бомбоубежищами далеко не новая.
Поручение проверить все защитные сооружения Киева отдал в минувшую пятницу, 2 июня, президент Украины Владимир Зеленский. Этим занялся министр Камышин, а глава МВД республики Игорь Клименко приступил к ревизии всех бомбоубежищ Украины.
Украина
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