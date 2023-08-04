04 августа 2023, 16:31
Ситуацию на мировом нефтяном рынке назвали стабильной
Вице-премьер Новак назвал стабильной ситуацию на нефтяном рынке
Ситуация на мировом нефтяном мировом рынке является стабильной, цены на сырье продолжают держаться на приемлемом уровне. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил вице-премьер Александр Новак.
«Рынок в настоящее время достаточно стабилен, на наш взгляд. Котировки также продолжают держаться на приемлемом уровне. Баланс предложения и спроса обеспечивается в том числе действиями ОПЕК+ и России», — сказал вице-премьер.
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Новак подчеркнул, что в 2023 году прирост потребления нефти в мире увеличится на 2,4 миллиона баррелей в сутки. По его словам, в настоящее время спрос на сырье находится на рекордном уровне.
Кроме того, вице-премьер раскрыл актуальные данные по добыче нефти в стране.
«На настоящий момент добыча находится на уровне примерно 9,5 миллиона баррелей в сутки», — добавил он.
Ранее Новак заявил, что в сентябре Россия сократит добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки путем сокращения экспорта на эту величину.
Нефть
Россия
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