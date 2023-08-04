Мир 04 августа 2023, 16:31 Ситуацию на мировом нефтяном рынке назвали стабильной Вице-премьер Новак назвал стабильной ситуацию на нефтяном рынке РИА «Новости»

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Ситуация на мировом нефтяном мировом рынке является стабильной, цены на сырье продолжают держаться на приемлемом уровне. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Рынок в настоящее время достаточно стабилен, на наш взгляд. Котировки также продолжают держаться на приемлемом уровне. Баланс предложения и спроса обеспечивается в том числе действиями ОПЕК+ и России», — сказал вице-премьер.

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Новак подчеркнул, что в 2023 году прирост потребления нефти в мире увеличится на 2,4 миллиона баррелей в сутки. По его словам, в настоящее время спрос на сырье находится на рекордном уровне.

Кроме того, вице-премьер раскрыл актуальные данные по добыче нефти в стране.

«На настоящий момент добыча находится на уровне примерно 9,5 миллиона баррелей в сутки», — добавил он.

Ранее Новак заявил, что в сентябре Россия сократит добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки путем сокращения экспорта на эту величину.