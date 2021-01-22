Ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе назвали критической
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов рассказал о ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.
«Ситуация складывается критическая», — обратил внимание Якубов.
По его словам, наблюдаемая тенденция подтверждает планы противника начать новый виток эскалации конфликта. Он добавил, что представительство ДНР направило в СЦКК соответствующее уведомление, адресованное СММ ОБСЕ.