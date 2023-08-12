Мир 12 августа 2023, 22:14 Ситуацию на границе Польши и Белоруссии назвали «жестко натянутой» Экс-губернатор Брестской области: ситуация на границе с Польшей жестко натянутая РИА «Новости»

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На границе Белоруссии с Польшей сложилась непростая ситуация. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко. При этом он отметил, что прямой угрозы со стороны поляков нет.

«Сегодня эскалация со стороны Польши на границе Белоруссии <…> четко видна, она идет искусственная. Не сказать, что они собираются вот-вот напасть, но хотят показать зубы, бряцают оружием <…> Просто жестко натянутая ситуация, не более того», — сказал Шулейко.

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Ранее власти Польши заявили о намерении разместить 10 тысяч военнослужащих на границе с Белоруссией. Четыре тысячи из них направят непосредственно в погранохрану, еще шесть тысяч будут находиться в регионе.

Кроме этого, в начале августа министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о создании саперного батальона в городе Августов в Сувалкском коридоре между Россией и Белоруссией. По его словам, стране нужны гарантии безопасности, поэтому инвестиции в польскую армию скоро существенно вырастут.