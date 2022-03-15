Ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС взяли под контроль российские военные

Ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС контролируют российские военнослужащие совместно с украинской охраной и персоналом станций. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«В настоящее время российские военнослужащие вместе с украинской охраной и персоналом станций контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС», — рассказал он в беседе РИА «Новости».

Станции, как отметил Полищук, работают в штатном режиме, радиационный фон остается в норме, что подтверждается Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Главные усилия сейчас направлены на то, чтобы не допустить провокаций со стороны украинских националистических сил в отношении этих объектов критической инфраструктуры, отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что «после их известной провокации в ночь с 3 на 4 марта в районе Запорожской АЭС данный вопрос особенно актуален».

В ночь на 14 марта стало известно о том, что специалистам удалось отремонтировать линии электропередачи для возобновления внешнего электроснабжения Чернобыльской АЭС. Украина проинформировала об этом МАГАТЭ.