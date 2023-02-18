Мир 18 февраля 2023, 14:22 Ситуацию для ВСУ на поле боя сочли гораздо опаснее, чем представляется Западу Подполковник США Дэвис: ВСУ оказались в более опасной ситуации, чем считает Запад РИА «Новости»

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Западные СМИ тиражируют миф, что Украина одержит верх в конфликте с Россией. Но на самом деле ситуация на поле боя развивается не в пользу Киева. Такой вывод сделал подполковник американской армии Дэниел Дэвис, статью которого опубликовал 19Fortyfive.

«Трезвая, безэмоциональная и взвешенная оценка конфликта демонстрирует, что ситуация для Киева гораздо более опасна, чем принято считать», — отметил обозреватель.

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Он напомнил, что победу Украины счел неизбежной американский генерал Марк Милли. Дэвис призвал Запад отбросить в сторону уверенность об абсолютном успехе ВСУ.

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Подполковник обратил внимание, что Россию нельзя недооценивать. Он отметил военную стратегию российской армии, которая продемонстрировала умение эффективно приспосабливаться к ситуации на поле боя и менять тактику.

Ранее Дэвис заявил, что поставки западных танков Украине — это информационная кампания.