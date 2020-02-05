Ситуация в Ухани накалилась. Видео 18+

Количество заболевших в китайском Ухане увеличилось до 20613 человек. Медики работают в авральном режиме. Как тяжело им приходится, показал китайский репортер, который после двух часов работы в госпитале Хуошэньшань выжимал свой защитный костюм на камеру.

Это видео он опубликовал в Twitter, чтобы соотечественники понимали, что врачи и медсестры переживают каждый день.

В соцсети появились ролики на которых видно, как по китайским улицам ходят вооруженные люди с собаками. Их сопровождают машины с громкоговорителями. Видео 18+, присутствуют сцены насилия.

Одетые в защитные костюмы люди почти волоком несут предположительно заболевших людей в машины скорой помощи увозят, несмотря на сопротивление.

Один из пользователей опубликовал ролик, снятый в больнице, там живые люди лежат по соседству с трупами.

Испуганные люди теряют остатки человечности. В Сеть попало видео, на котором в Наньчане, провинция Цзянси, горожане избивают мужчину и его семью палками за то, что он после Ухани приехал в этот город.

Видео 18+, присутствуют сцены насилия.

Было также опубликовано видео, сделанное в Ухани. Люди пытаются вырваться из карантинной зоны. Они жгут костры, вступают в столкновение с полицией. Звучат звуки, похожие на выстрелы.