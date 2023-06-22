Мир 22 июня 2023, 11:08 Ситуация в Карабахе продолжает ухудшаться из-за перекрытия Лачинского коридора — Пашинян Пашинян заявил об ухудшении ситуации в Карабахе из-за перекрытия Лачинского коридора РИА «Новости»

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Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе ухудшилась из-за перекрытия Азербайджаном Лачинского коридора. Такое заявление на заседании правительства сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передал ТАСС.

«Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе продолжает ухудшаться», — отметил глава Армении.

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Он обратил внимание, что незаконная блокада Лачинского коридора продолжается вопреки промежуточному решению, который Международный суд ООН принял в феврале.

Судебная инстанция обязала Азербайджан обеспечить бесперебойное передвижение людей, товаров и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

Главред RT Маргарита Симоньян назвала Пашиняна одним из худших явлений в истории народа Армении.

В начале июня секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил о проблемах с Западом из-за членства в Организации Договора о коллективной безопасности.