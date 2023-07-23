Мир 23 июля 2023, 13:49 «Ситуация в Боснии покажется детским лепетом». Никсон предвидел конфликт на Украине Экс-президент США Никсон в 1994 году предсказал конфликт на Украине РИА «Новости»

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Бывший американский президент Ричард Никсон еще в 1994 году предупреждал об опасной обстановке на Украине. Своими опасениями он поделился в письме к Биллу Клинтону, занимавшему в тот момент пост лидера США, сообщила газета The Wall Street Journal. Почти 30 лет содержание документа держали в секрете.

В послании Никсон назвал обстановку на Украине крайне взрывоопасной.

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«Если она выйдет из-под контроля, то ситуация в Боснии покажется просто детским лепетом», — отметил он.

Также политик выразил уверенность, что дипломаты США не уделили украинскому вопросу достаточного внимания, и призвал Клинтона усилить американское дипломатическое присутствие в Киеве.

Авторы материала уточнили, что письмо Никсона объемно — содержит семь страниц. Он написал его практически сразу после возвращения из двухнедельной поездки в Россию и на Украину.