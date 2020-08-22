Ситуация в Белоруссии развивается по плану «цветных революций», но с подключением внешнего фактора. Такое заявление сделал действующий глава Белорусского государства Александр Лукашенко во время визита на военный полигон под Гродно.

«Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда», — приводит БелТА слова Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что западные страны уже напрямую вмешиваются в ситуацию в стране и пообещал «самые жесткие меры по защите территориальной целостности республики».

Ранее Лукашенко сообщил, что проблемы в Белоруссии «разрешатся в ближайшие дни». Об этом пишет «Царьград».

Ситуация в Белоруссии обострилась после того, как ЦИК озвучил итоги президентских выборов 9 августа. По данным Центризбиркома, Лукашенко получил 80,1% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — 10,1%. В стране начались массовые протесты и стычки с силовиками.

Оппозиция собрала координационный совет, после чего в Белоруссии возбудили уголовное дело.