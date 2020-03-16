«Ситуация у нас напряженная»: Группа дальнобойщиков застряла на словенской границе в Италии

Группа дальнобойщиков из разных стран уже несколько дней остается на таможенном пункте между Италией и Словенией. Там скопилось уже более 100 машин. Как рассказал «360» водитель из Брянска Денис, причиной стало то, что власти Словении перекрыли границу. Проехать через Австрию водители тоже не могут, так там проезд тоже ограничили.

Денис пояснил, что с 12 апреля не выпускают не только грузовики, но и пассажирский транспорт. Пересечь границу могут только автомобили со словенскими номерами.

«И получается так, что те, кто находился в Италии оказались заблокированы. Предварительно карантин Словения выставила до 3 апреля. Мы скопились на границе. Условия антисанитарные. Туалет есть, но он не рассчитан на такое скопление машин», — поделился Денис.

Он прислал видео с места событий.

На кадрах можно увидеть, большое количество грузовиков В местных магазинах водители уже съели весь хлеб, а купить можно только макароны.

По словам Дениса, из Италии можно выехать или через Словению, или через Австрию, но все границы уже закрыты, и как попасть домой водители даже не представляют.

В магазинах хлеба нет. Единственное что у нас есть — это доступ к воде. Ситуация такая напряженная Денис Дальнобойщик.

Он отметил, что украинские водители пытались в знак протеста перекрыть дорогу. Но им тут же сказали, чтобы они вели себя спокойно, иначе пригонят военных.

Российское посольство в Италии и Генконсульство в Милане делают все возможное, чтобы разрешить ситуацию, в которую попали водители грузовиков на границе со Словенией. Об этом говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

В ведомстве сообщили, что водители не могут пересечь границу через таможенные переходы из-за запрета властей Словении. Дипломаты подчеркнули, что препятствий со стороны итальянских пограничников нет.

«Находимся в контакте как непосредственно с водителями, так и с их работодателями — транспортными компаниями. Предложили изменить маршрут движения с пересечением границы Италии через Францию, где подобных проблем не наблюдается», — отметили в консульстве.

Также в дипмиссии отметили, что словенская сторона начала пропускать по 20−30 грузовиков с иностранными водителями в сутки.

На сегодняшний день в Италии зафиксировали почти 25 тысяч случаев заражения коронавирусом. И число зараженных продолжает расти каждый день. Карантин начал действовать уже по всей стране. Закрыты школы, университеты, театры, музеи. Отменили все общественные мероприятия. Выехать из одной провинции в другую можно только по неотложным делам.