«Ситуация у нас напряженная»: Группа дальнобойщиков застряла на словенской границе в Италии
Денис пояснил, что с 12 апреля не выпускают не только грузовики, но и пассажирский транспорт. Пересечь границу могут только автомобили со словенскими номерами.
«И получается так, что те, кто находился в Италии оказались заблокированы. Предварительно карантин Словения выставила до 3 апреля. Мы скопились на границе. Условия антисанитарные. Туалет есть, но он не рассчитан на такое скопление машин», — поделился Денис.
Он прислал видео с места событий.
На кадрах можно увидеть, большое количество грузовиков В местных магазинах водители уже съели весь хлеб, а купить можно только макароны.
По словам Дениса, из Италии можно выехать или через Словению, или через Австрию, но все границы уже закрыты, и как попасть домой водители даже не представляют.
В магазинах хлеба нет. Единственное что у нас есть — это доступ к воде. Ситуация такая напряженнаяДенисДальнобойщик.
Он отметил, что украинские водители пытались в знак протеста перекрыть дорогу. Но им тут же сказали, чтобы они вели себя спокойно, иначе пригонят военных.
Российское посольство в Италии и Генконсульство в Милане делают все возможное, чтобы разрешить ситуацию, в которую попали водители грузовиков на границе со Словенией. Об этом говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.
В ведомстве сообщили, что водители не могут пересечь границу через таможенные переходы из-за запрета властей Словении. Дипломаты подчеркнули, что препятствий со стороны итальянских пограничников нет.
«Находимся в контакте как непосредственно с водителями, так и с их работодателями — транспортными компаниями. Предложили изменить маршрут движения с пересечением границы Италии через Францию, где подобных проблем не наблюдается», — отметили в консульстве.
Также в дипмиссии отметили, что словенская сторона начала пропускать по 20−30 грузовиков с иностранными водителями в сутки.
На сегодняшний день в Италии зафиксировали почти 25 тысяч случаев заражения коронавирусом. И число зараженных продолжает расти каждый день. Карантин начал действовать уже по всей стране. Закрыты школы, университеты, театры, музеи. Отменили все общественные мероприятия. Выехать из одной провинции в другую можно только по неотложным делам.