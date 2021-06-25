«Ситуация средней паршивости». Политолог предрек повторение провокаций в сторону России

США продолжат задевать Россию даже после женевских договоренностей. Ситуация в отношениях между странами осталась «средней паршивости». Так политолог Наталия Елисеева прокомментировала обвинение РФ со стороны Пентагона в дезинформации после провокации с участием британского эсминца у берегов Крыма.

«Ситуация [в российско-американских отношениях] как была средней паршивости, так она и остается. У обеих стран абсолютно свое видение дальнейшего развития, дальнейшего выстраивания взаимоотношений и своего места на геополитической арене. По этим моментам консенсуса не достичь, поэтому какие-либо провокации в любом случае будут», — поделилась своим мнением с «360» Елисеева.

По словам собеседницы, Запад после происшествия с британским эсминцем Defender начал гнуть свою линию и утверждать, что это была ошибка и России все показалось. Елисеева добавила, что противоречия, которые всплыли после публикаций некоторых британских СМИ о том, что корабль действительно нарушил российские границы, говорят об отсутствии консолидированной позиции властей и прессы.

Елисеева не исключила повторения подобных историй, так как между Россией и Западом такой тип взаимоотношений.

Ранее эсминец Defender ВМС Великобритании нарушил границу РФ и вошел на три километра в территориальные воды России в районе мыса Фиолент. Сторожевой корабль ВМС РФ выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24м сбросил несколько бомб. Только после этого эсминец отошел от российского побережья. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби обвинил российскую сторону в дезинформации. В российском посольстве это обвинение назвали голословным.