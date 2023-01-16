Мир 16 января 2023, 00:36 Ситуация с запасами снарядов в США достигла «красного уровня» — СМИ 19FortyFive: США может потребоваться несколько лет на восполнение запасов снарядов РИА «Новости»

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Поставки снарядов Украине истощили американские арсеналы, на их восполнение может потребоваться несколько лет, сообщило издание 19FortyFive.

Ситуация достигла «красного» уровня. Восстановление резервов будет затяжным, считают журналисты. Согласно отчету аналитического центра CSIS, ежедневно украинские военнослужащие расходуют около 4,7 тысячи снарядов.

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Для США «это непосильное бремя». Поэтому в какой-то момент другим западным союзникам Киева «придется стать донорами». Минобороны США уже передало украинской стороне свыше миллиона снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, включая высокоточные.

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Ранее бывший советник Госдепартамента США Дэвид Филлипс заявил, что именно прошлые ошибки военно-политического блока НАТО привел к конфликту на Украине. Еще в 2008 году альянс планировал потенциальное вхождение Украины в организацию, что вызвало беспокойство России. Дальнейшие шаги НАТО только усиливали напряженность.