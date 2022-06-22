Ситуация с вызовом дипломатов России из США обсуждается, заявили в Госдепе

Американские дипломаты продолжают обсуждать ситуации с вывозом сотрудников российских загранучреждений из США. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Это предмет продолжающихся дипломатических обсуждений», — сказал Прайс во время телефонного брифинга. Цитату привели «Известия».

Также представитель Госдепа добавил, что США заинтересованы в дальнейших контактах с Россией. По его словам, американская сторона выступает за продолжение работы посольств в Москве и Вашингтоне.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что власти США не выдали разрешение на прилет спецрейса госавиации России. Самолет должен был вывезти из страны российских дипломатов и членов их семей.

При этом Захарова подчеркнула, что речь шла о гуманитарной акции, так как вывезти планировали тех, кому Госдеп дал время до конца июня для выезда из США. Официальный представитель министерства предупредила, что Россия примет ответные меры. О решении власти США уведомят в установленном порядке по дипломатическим каналам.