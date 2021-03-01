Приговор Николя Саркози — беспрецедентная для Франции ситуация. Обычно такие дела присущи менее устойчивым странам. Преследование бывшего президента — плохой путь, но серьезных политических последствий у этого действия не будет, уверен политолог Владимир Шаповалов.

«Ситуация с арестом Саркози — это беспрецедентная ситуация для Франции, и, более того, хочу подчеркнуть, что это беспрецедентная ситуация для крупных стран демократии. Фактически есть негласное, но тем не менее действующее правило, что ушедший в отставку лидер государства все-таки не привлекается к ответственности», — отметил Шаповалов в разговоре с «360».

Он подчеркнул, что исключением из этого правила являются обычно государства, неустойчивые в своем развитии. В них происходят сложные внутренние кризисные процессы. Собеседник «360» назвал такими прежде всего государства Латинской Америки, Азии, Африки.

По его мнению, Франция сейчас попадает в число стран, которые судят бывших лидеров государства. Владимир Шаповалов уверен, что эта практика не приводит ни к чему хорошему, поскольку грань между уголовным преступлением и политическим преследованием может оказаться тонкой. В этом смысле процесс указывает на кризис политической системы, отметил политолог.

Он также добавил, это решение было ожидаемым. Единственный вопрос, каким будет срок.

«И, наконец, что касается той или иной политической реакции общества на данные события: не думаю, что фигура Николя Саркози вызовет какую-то серьезную реакцию. Бывший французский президент уже давно дискредитировал себя в лице французского общества, да и в принципе мирового сообщества целым рядом достаточно серьезных нарушений, которые он совершал. Поэтому я не думаю, что у него есть большая группа поддержки», — отметил Шаповалов.

Экс-президент Франции Николя Саркози получил три года тюрьмы, один из которых реальный, а два условные. Его признали виновным в коррупции.