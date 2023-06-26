Мир 26 июня 2023, 11:49 Ситуация с Пригожиным не изменила расстановку сил на фронте в пользу Украины — СМИ NYT: Украина не смогла воспользоваться попыткой мятежа ЧВК «Вагнер» Официальный сайт президента Украины

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Попытка мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не изменила расстановку сил на линии боевого соприкосновения. Украина попыталась, но не смогла переломить ситуацию в свою сторону, подчеркнуло издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц в США.

«Не было никаких брешей в обороне, которыми можно было воспользоваться», — отмечается в материале.

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Российские подразделения не покидали позиций, затишья в боевых действиях также не было, добавили авторы издания. По их данным, ВС России до рассвета 24 июня выпустили 50 ракет по целям на Украине. Кроме того, известно, что в США не ожидали, что ситуация с Пригожиным исчерпается так быстро. В материале указано, что скорость переговоров удивила Белый дом.

Для предотвращения возможных террористических актов в Москве и Подмосковье, а также в Воронежской области 24 июня ввели режим контртеррористической операции. Сегодня в связи с отсутствием угроз все ограничения сняли и в московском, и в воронежском регионах.