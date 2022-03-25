Дефицит бумаги в России должен исчезнуть к апрелю. Об этом заявил Минпромторг.

«С учетом введения санкционных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России ожидает стабилизации поставок бумаги к апрелю», — отмечалось в сообщении.

Заявление ведомства опубликовал ТАСС.

Текущие поставки бумаги в магазины обеспечивают три крупных российских производителя. До изменения экономической ситуации они работали как для внутренних потребителей, так и на экспорт.

Основной причиной текущего дефицита бумаги считают отсутствие импортного сырья. Подмосковные ученые нашли выход. Они синтезировали беленую целлюлозу из сухих стеблей борщевика. Считается, что изобретение может стать заменой стандартному методу производства бумаги.