Уровень безработицы в стране достиг рекордно высокого показателя в 6,2%. За апрель без работы остались около 595 тысяч граждан. Это связано с введенными мерами по противодействию распространению коронавируса в Австралии.

Ранее Reuters написало, что уровень безработицы в Австралии к 14 мая должен был достичь 8,3%. Такой прогноз в агентстве сделали на основании опроса экономистов. Эти данные идут вразрез с официальной статистикой. Эксперты объяснили, что в последнее время в стране снизилось количество людей, активно ищущих работу, в частности, за счет получения поддержки от правительства.

По данным аналитиков, реальный уровень безработицы в стране может составлять 9,6%. В таком случае он будет являться худшим показателем для Австралии с 1997 года.

В марте Австралия обязала граждан соблюдать социальную дистанцию, закрыла государственные границы, ввела режим самоизоляции. Спортивные центры, библиотеки и общественные заведения закрыты, а предприятия общепита работают навынос.