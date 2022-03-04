Российский посол в Париже Алексей Мешков заявил, что в стране ухудшилась ситуация с безопасностью дипломатов из России. По его словам, русофобские настроения зашкаливают. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Разрисовали несколько посольских машин. В общем, с точки зрения безопасности сотрудников ситуация достаточно напряженная», — процитировал RT Мешкова.

Сейчас французская полиция охраняет российские учреждения. Мешков добавил, что пока ни один из нападавших не был задержан.

Ранее лава МИД Германии Анналена Бербок призвала прекратить нападки на находящихся в стране россиян и белорусов на фоне спецоперации на Украине.