Мир 21 января 2024, 04:34 «Ситуация плачевная». Украинский солдат рассказал о плацдарме ВСУ в Крынках FT: разведчик ВСУ предсказал отступление с плацдарма на Днепре РИА «Новости»

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Украинские войска несут большие потери в Крынках на левом берегу Днепра, а в итоге им все равно придется отступить. Об этом рассказал украинский разведчик британскому изданию The Financial Times.

По словам военнослужащего, корпус морской пехоты ВСУ давно потерял инициативу на плацдарме в Крынках, а у России на этом участке пятикратное преимущество.

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Собеседник издания добавил, что ВСУ не смогут удержать плацдарм. Бойцов ждет отступление или тяжелые потери.

«Я скажу вам правду. <…> Ситуация плачевная», — констатировал он.

Ранее представитель ВСУ Наталия Гуменюк заявила, что плацдарм в Крынках стал «болезненным сегментом» для украинской армии из-за мощных ударов вооруженных сил России. По ее словам, российские военные атакуют украинские позиции при помощи реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, танков и беспилотников. Гуменюк добавила, что Россия пытается перекрыть возможности для снабжения плацдарма и выбить с него украинские силы.