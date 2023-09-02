Мир 02 сентября 2023, 02:46 «Ситуация опасная». В России рассказали о риске прямого конфликта с НАТО Полянский: риск прямого конфликта между Россией и НАТО существует РИА «Новости»

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Существует высокий риск прямого столкновения НАТО с Россией. Такое заявление сделал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе общения с пользователями соцсети X (бывший Twitter).

Пользователи соцсети попросили дипломата прокомментировать предположение американского ведущего Такера Карлсона о том, что прямая война между странами может начаться в 2024 году.

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«Не нам оценивать вероятность этого сценария. Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между РФ и НАТО», — заявил Полянский.

По словам дипломата, Североатлантический альянс очень сильно вовлечен в конфликт на Украине. НАТО предоставляет ВСУ не только оружие и боеприпасы, но и разведывательные данные со спутников. Возможно, военные и инструкторы НАТО также участвуют в боевых действиях.

«Есть множество признаков того, что там есть некие инструкторы, наемники, и о гибели некоторых людей очень таинственным образом сообщают у них дома — генералы и офицеры из НАТО», — рассказал дипломат.

Ранее американский журналист и ведущий Такер Карлсон предположил, что США начнут полномасштабную войну с Россией в 2024 году. По его словам, конфликт будет необходим администрации Белого дома для того, чтобы удержать власть.